ЦИК зарегистрировал Канопацкую кандидатом в президенты

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Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрирована в качестве кандидата в президенты.

В своем выступлении она выразила надежду, что выборы пройдут по стандартам ОБСЕ.

Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение». Работала директором ООО «Гринрей», которое занимается оказанием юридических услуг.

С 1995 по 2019 годы состояла в Объединенной гражданской партии. По итогам парламентских выборов 2016 года стала депутатом Палаты представителей Национального собрания. Входила в состав комиссии по экономической политике, была ответственной за подготовку изменений в законы по вопросам государственно-частного партнерства.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Анна Канопацкая

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