ЦИК зарегистрировал Канопацкую кандидатом в президенты

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая зарегистрирована в качестве кандидата в президенты.

В своем выступлении она выразила надежду, что выборы пройдут по стандартам ОБСЕ.

Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение». Работала директором ООО «Гринрей», которое занимается оказанием юридических услуг.

С 1995 по 2019 годы состояла в Объединенной гражданской партии. По итогам парламентских выборов 2016 года стала депутатом Палаты представителей Национального собрания. Входила в состав комиссии по экономической политике, была ответственной за подготовку изменений в законы по вопросам государственно-частного партнерства.