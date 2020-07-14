Россия отменяет двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Постановление главного санитарного врача России отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция для въезжающих на территорию Российской Федерации. Постановление вступает в силу 15 июля.

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Согласно этому документу, у въезжающего должна быть медицинская справка на русском или английском языке об отрицательном тесте на COVID-19. Это может быть справка о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, или о наличии антител иммуноглобулина G.

Как отмечает РБК , если у въезжающего нет справки, он обязуется в течение трех дней сдать тест методом ПЦР, но уже на территории России. Где все это время должен будет находиться гражданин, в документе не уточняется.

Требования относятся как к гражданам России, так и к иностранным гражданам.