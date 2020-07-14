Россия отменяет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
Постановление главного санитарного врача России отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция для въезжающих на территорию Российской Федерации. Постановление вступает в силу 15 июля.
Согласно этому документу, у въезжающего должна быть медицинская справка на русском или английском языке об отрицательном тесте на COVID-19. Это может быть справка о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, или о наличии антител иммуноглобулина G.
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Требования относятся как к гражданам России, так и к иностранным гражданам.