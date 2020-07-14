Дмитриев стал кандидатом в президенты

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Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом в президенты.

После голосования Дмитриев выступил с речью.

Дмитриев родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015 окончил Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), бакалавр политических наук.

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду».

На президентских выборах 2010 года был начальником избирательного штаба Владимира Некляева. На выборах президента 2015 года возглавлял штаб Татьяны Короткевич, которая сейчас вместе с ним является сопредседателем ОО «Говори правду».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Андрей Дмитриев

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