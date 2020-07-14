Центризбирком зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты

Очередной политик зарегистрирован кандидатом в президенты. Положительное решение принято в отношении Сергея Черечня .

Сергей Черечень родился 8 мая 1985 в Кричеве (Могилевская область). В 2008 году окончил Белорусский государственный университете информатики и радиоэлектроники по специальности «Многоканальные системы телекоммуникаций». Параллельно учился в Институте бизнес-технологий «Атлант-М».

Согласно информации, размещенной на сайте cherechen.by, в 2004−2005 годах он был председатель молодежного общественного объединения «Развитие».

С 2008 по 2017 годы работал консультантом по кризисному менеджменту, разрабатывал и внедрял стратегии развития, а также проводил оценку/аудит состояния предприятия.

Занимается общественной деятельностью с 2016 года. В 2017 − председатель Совета Белорусского республиканского общественного объединения «Дипломатия».

В ноябре 2018 года сменил стал председателем Белорусской социал-демократической Грамады, сменив на этой должности 83-летнего Станислава Шушкевича.

С 2018 по настоящее время является директором ООО «С58 Технолоджиз» − компании, которая занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью.