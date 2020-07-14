Центризбирком зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты

/ Выборы
Просмотров: 380

Очередной политик зарегистрирован кандидатом в президенты. Положительное решение принято в отношении Сергея Черечня .

Сергей Черечень родился 8 мая 1985 в Кричеве (Могилевская область). В 2008 году окончил Белорусский государственный университете информатики и радиоэлектроники по специальности «Многоканальные системы телекоммуникаций». Параллельно учился в Институте бизнес-технологий «Атлант-М».

Согласно информации, размещенной на сайте cherechen.by, в 2004−2005 годах он был председатель молодежного общественного объединения «Развитие».

С 2008 по 2017 годы работал консультантом по кризисному менеджменту, разрабатывал и внедрял стратегии развития, а также проводил оценку/аудит состояния предприятия.

Занимается общественной деятельностью с 2016 года. В 2017 − председатель Совета Белорусского республиканского общественного объединения «Дипломатия».

В ноябре 2018 года сменил стал председателем Белорусской социал-демократической Грамады, сменив на этой должности 83-летнего Станислава Шушкевича.

С 2018 по настоящее время является директором ООО «С58 Технолоджиз» − компании, которая занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Черечень

Другие материалы на эту тему:

Анатолий Лебедько. ЦирК. Тяжеловесы. Спойлеры. Кого зарегистрируют?

Анатолий Лебедько. ЦирК. Тяжеловесы. Спойлеры. Кого зарегистрируют?

Выборы-2020. Белорусский режим все больше склоняется к силовому сценарию

Выборы-2020. Белорусский режим все больше склоняется к силовому сценарию

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Валерий Цепкало: видит ли власть людей или они для нее просто закорючки?

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко

Канопацкая: в этих выборах участвуют лишь два серьезных политика — я и Лукашенко