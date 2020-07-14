Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты

Последним на сегодняшнем заседании Центральной комиссией был зарегистрирован действующий президент.

Удостоверение кандидата за Александра Лукашенко получил Михаил Орда.

Нынешняя кампания − шестая, в которой участвует Лукашенко.

Александр Лукашенко родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. В 1975 году окончил Могилевский государственный педагогический институт, в 1985 году – Белорусскую сельскохозяйственную академию.

В 1975–1977 годах – инструктор политотдела Западного пограничного округа. В 1977–1978 годах – секретарь комитета комсомола отдела продторговли г. Могилева, инструктор Октябрьского райисполкома г. Могилева. В 1978–1990 годах – ответственный секретарь общества «Знание» в Шклове, заместитель командира роты по политработе воинской части, заместитель председателя колхоза «Ударник» Шкловского района, замдиректора комбината строительных материалов Шклова, секретарь парткома колхоза им. Ленина, директор совхоза «Городец» Шкловского района.

В 1990 году Лукашенко был избран депутатом Верховного совета Республики Беларусь, возглавлял парламентскую комиссию по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при госорганах управления.

В 1994 году избран первым президентом Республики Беларусь.

Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси, глава Совета безопасности Республики Беларусь, президент Национального олимпийского комитета.