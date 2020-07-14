Решение о нерегистрации Бабарико будет обжаловано в Верховном суде

Штаб Виктора Бабарико обжалует в Верховном суде отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты.

«Мы в суд точно пойдем. Мы хотя бы в суде узнаем, что произошло, потому что пока всё, что мы услышали со слов, выглядит, по меньшей мере, очень странно. Может быть, в суде появятся документы, и тогда мы их проанализируем и дадим ответ уже в соответствии с документами. Но пока получить конкретику, названия, проценты, суммы не получилось», — сообщил юрист штаба Максим Знак.

По мнению спикера штаба Марии Колесниковой, «власть, несмотря на то что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича Бабарико к избирательному процессу».

О дальнейших действиях штаб претендента намерен сообщить на экстренной пресс-конференции сегодня в 16 часов.

«Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами. С соблюдением Избирательного кодекса. С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь», — говорится в заявлении штаба.