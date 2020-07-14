В Минске водитель Яндекс.Такси уснул за рулем и повредил два авто

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ДТП с участием трех автомобилей случилось рано утром на улице Слободской в Минске.

Как сообщает ОГАИ Московского РУВД Минска, примерно в 05:15 водитель автомобиля «Рено» сервиса Яндекс.Такси уснул за рулем и в районе дома № 167 по улице Слободской столкнулся с припаркованным вдоль улицы автомобилем «Фольксваген», который откатился вперед и повредил припаркованный впереди «Ситроен».

30-летний водитель «Рено» не пострадал.
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Тэги: ДТП Яндекс.Такси Город: Минск

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