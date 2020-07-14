В Москве пройдет встреча премьеров Беларуси и России

/ Экономика
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Главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут сегодня встречу в Москве.

В ходе визита в российскую столицу белорусский премьер обсудит с коллегой взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Беларуси, переговоры пройдут в расширенном составе.

В повестке дня интеграционные процессы в рамках Союзного государства.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Роман Головченко Михаил Мишустин

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