В Москве пройдет встреча премьеров Беларуси и России

Главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут сегодня встречу в Москве.

В ходе визита в российскую столицу белорусский премьер обсудит с коллегой взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Беларуси, переговоры пройдут в расширенном составе.

В повестке дня интеграционные процессы в рамках Союзного государства.