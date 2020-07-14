На среду объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В среду, 15 июля, Беларусь будет штормить.

Прогнозу Белгидромета, в восточной части страны сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Днем местами ожидаются грозы.
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Тэги: погода

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