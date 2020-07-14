На среду объявлен желтый уровень опасности 14.07.2020 / 14:25 / Общество Просмотров: 639 A- A+ В среду, 15 июля, Беларусь будет штормить. Прогнозу Белгидромета, в восточной части страны сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем местами ожидаются грозы. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: погода Другие материалы на эту тему: Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси