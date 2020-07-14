ООН призвала Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия на границе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия на границе.

Все вовлеченные в конфликт стороны должны принять «незамедлительные меры для деэскалации ситуации и воздержаться от провокативной риторики», говорится в заявлении Гутерриша, распространенном 13 июля, пишет DW .

В документе также отмечается, что глава ООН «глубоко обеспокоен» сообщениями о перестрелках, в том числе с применением тяжелых вооружений, которые привели к гибели людей.

12 июля Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет находящиеся в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона.

По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян сообщила, что днем 12 июля военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

По данным Баку, в ходе перестрелок погибло четверо азербайджанских военных. Степанян написала на своей странице в Facebook, что со стороны Армении потерь нет.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля назвал произошедшее «провокацией» и предупредил, что она «не останется без ответа».

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в тот же день, что начавшаяся днем ранее перестрелка на границе — «очередная провокация армянской стороны».