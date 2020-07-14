ООН призвала Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия на границе

/ Мир
Просмотров: 268

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия на границе.

Все вовлеченные в конфликт стороны должны принять «незамедлительные меры для деэскалации ситуации и воздержаться от провокативной риторики», говорится в заявлении Гутерриша, распространенном 13 июля, пишет DW.

В документе также отмечается, что глава ООН «глубоко обеспокоен» сообщениями о перестрелках, в том числе с применением тяжелых вооружений, которые привели к гибели людей.

12 июля Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет находящиеся в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона.

По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян сообщила, что днем 12 июля военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

По данным Баку, в ходе перестрелок погибло четверо азербайджанских военных. Степанян написала на своей странице в Facebook, что со стороны Армении потерь нет.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля назвал произошедшее «провокацией» и предупредил, что она «не останется без ответа».

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в тот же день, что начавшаяся днем ранее перестрелка на границе — «очередная провокация армянской стороны».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ООН Азербайджан-Армения Персона: Антониу Гутерриш

Другие материалы на эту тему:

«Мы в ООН больше, а не меньше». ФРГ хочет получить место в Совбезе организации

«Мы в ООН больше, а не меньше». ФРГ хочет получить место в Совбезе организации

Права человека. Минску не нужны советчики из ООН

Права человека. Минску не нужны советчики из ООН

Миру во главе ООН нужны такие люди, как Меркель

Миру во главе ООН нужны такие люди, как Меркель

Дарья Домрачева: чтобы изменить мир к лучшему, нужно начинать с себя

Дарья Домрачева: чтобы изменить мир к лучшему, нужно начинать с себя