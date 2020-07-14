Автомобиль с телом жителя Бреста нашли на дне водоема

По предварительной информации, 24-летний брестчанин рыбачил на водоеме недалеко от своего города и пропал.

В областном УВД уточнили, что парень отправился на рыбалку 12 июля и перестал выходить на связь. Утром следующего дня знакомые заявили в милицию о его исчезновении.

При проведении поисковых мероприятий тело мужчины обнаружили в его автомобиле, который находился на дне водоема. Водолазы совместно с сотрудниками МЧС извлекли автомобиль и тело из воды. В ходе их осмотра видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.