Светлана Тихановская: «Сережа, я это делаю ради тебя и людей, которые в тебя поверили»

Светлана Тихановская намерена продолжать участие в президентской кампании до победы.

«А какая уже будет эта победа, это вопрос второй», — заявила Светлана Тихановская после регистрации кандидатом в президенты, отвечая на вопросы журналистов.

Свою регистрацию Тихановская восприняла «больше с радостью», потому что это позволит ей дальше бороться за своего супруга — известного блогера Сергея Тихановского, в отношении которого возбуждено уголовное дело и который содержится в СИЗО № 1.

«Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили, и ради всех, кто к нам еще присоединится», — сказала Светлана Тихановская.