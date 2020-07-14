Светлана Тихановская: «Сережа, я это делаю ради тебя и людей, которые в тебя поверили»

/ Выборы
Просмотров: 618

Светлана Тихановская намерена продолжать участие в президентской кампании до победы.

«А какая уже будет эта победа, это вопрос второй», — заявила Светлана Тихановская после регистрации кандидатом в президенты, отвечая на вопросы журналистов.

Свою регистрацию Тихановская восприняла «больше с радостью», потому что это позволит ей дальше бороться за своего супруга — известного блогера Сергея Тихановского, в отношении которого возбуждено уголовное дело и который содержится в СИЗО № 1.

«Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили, и ради всех, кто к нам еще присоединится», — сказала Светлана Тихановская.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский

Другие материалы на эту тему:

«Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко даже не вышел бы во второй тур»

«Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко даже не вышел бы во второй тур»

«Тот, кто идет на фальсификацию выборов, идет на государственную измену»

«Тот, кто идет на фальсификацию выборов, идет на государственную измену»

Бабарико выбит из обоймы. Лукашенко предпочел не рисковать

Бабарико выбит из обоймы. Лукашенко предпочел не рисковать

Дмитриев призвал Ермошину забрать заявление на Тихановского

Дмитриев призвал Ермошину забрать заявление на Тихановского