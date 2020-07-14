ЦИК определил очередность выступлений кандидатов по радио и ТВ

/ Выборы
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На телеканале «Беларусь 1» запланированы получасовые выступления кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Анны Канопацкой.

Выступления по ТВ начнутся в 17 часов 21 июля с обращения Тихановской. После нее сразу выступят Канопацкая (17:30), Черечень (18:00) и Дмитриев (18:30).

В другой день, 28 июля, очередность выступлений будет иная: Черечень выступит в 17:00, затем — Дмитриев, Тихановская и Канопацкая.

Теледебаты намечены на 30 июля.

По радио Дмитриев сможет выступить 20 июля с 8:30 до 9:00 и 29 июля с 8:00 до 8:30; Тихоновская — 20 июля с 8:00 до 8:30, 29 июля с 8:30 до 9:00; Канопацкая — 22 июля с 8:00 до 8:30 и 27 июля с 8:00 до 8:30; Черечень — 22 июля с 8:30 до 9:00 и 27 июля с 8:30 до 9:00.

Александр Лукашенко, как и во время предыдущих кампаний, отказался от выступлений по радио и телевидению.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЦИК Беларусь 1 телеобращение дебаты президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Анна Канопацкая Сергей Черечень Андрей Дмитриев

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