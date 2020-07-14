Евросоюз отреагировал на нерегистрацию Бабарико и Цепкало кандидатами в президенты

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 4144

Отказав в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не обеспечили содержательного и конкурентного политического состязания, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 

В заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий, отмечается, что Бабарико было отказано в регистрации на том основании, что «якобы были обнаружены несоответствия в его декларации о доходах и имуществе», а Цепкало — «из-за якобы недостаточного количества действительных подписей для выдвижения кандидатом и не указания его женой сведений о праве собственности на акции "Приорбанка" в декларации о доходах и имуществе».

«Отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты, как уже ранее отмечалось БДИПЧ ОБСЕ в 2010 и 2015 годах, подрывает доверие к процессу регистрации, — сказал Боррель. — Кроме того, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для выдвижения кандидатов, что противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным стандартам».

По словам Борреля, ЕС сожалеет, что рекомендации БДИПЧ ОБСЕ о внесении в законодательство существенных процедурных и правовых гарантий, повышающих инклюзивность, честность и прозрачность на всех этапах избирательного процесса, в частности, о введении четких и разумных критериев и механизмов регистрации кандидатов и проверки подписей, не были выполнены. При этом Евросоюз ожидает, что Беларусь без промедлений официально пригласит БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за предстоящими президентскими выборами.

«Представляющиеся произвольными отказы в регистрации кандидатами ограничивают возможность белорусского народа выразить свою волю и уже подрывают общую целостность и демократический характер выборов, — заявил Боррель. — ЕС ожидает, что Беларусь будет уважать права белорусских граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в следующие несколько недель перед выборами. ЕС по-прежнему привержен укреплению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия останутся в центре внимания ЕС при формировании его политики в отношении этой страны».

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС президентские выборы-2020 БДИПЧ ОБСЕ Персона: Виктор Бабарико Валерий Цепкало Жозеп Боррель

Другие материалы на эту тему:

«Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко даже не вышел бы во второй тур»

«Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко даже не вышел бы во второй тур»

«Тот, кто идет на фальсификацию выборов, идет на государственную измену»

«Тот, кто идет на фальсификацию выборов, идет на государственную измену»

Бабарико выбит из обоймы. Лукашенко предпочел не рисковать

Бабарико выбит из обоймы. Лукашенко предпочел не рисковать

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам