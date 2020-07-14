Штаб Бабарико считает мирные акции правом граждан, но призывает не поддаваться на провокации

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Члены штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты, на пресс-конференции 14 июля высказали свое отношение к возможным мирным акциям граждан, не согласных с происходящим во время избирательной кампании.

На вопрос, как в команде экс-банкира относятся к сообщениям в соцсетях с призывом выйти на центральные площади городов в знак протеста против нерегистрации Бабарико, юрист штаба Максим Знак ответил, что «эти призывы были распространены не штабом».

«Со стороны штаба мы понимаем, что основная задача, которую ставил Виктор Бабарико, и основная стратегия при достижении этой цели — использование всех возможных действий на всем протяжении времени вплоть до дня голосования, — сказал юрист. — У нас сейчас идет процесс, 9 августа голосование в стране все равно будет. И от того, насколько подготовленными мы подойдем, какие будут наблюдатели на участках, какие агитационные материалы будут распространяться, зависит очень многое. У штаба есть понятная цель — участие в избирательной кампании, — которая остается актуальной, несмотря на произошедшее».

«Что касается граждан, которые выходят на улицы на мирные акции, то Виктор Дмитриевич неоднократно подчеркивал, и мы подчеркивали в своих материалах, что у граждан есть право на мирные акции. Есть определенные пределы в осуществлении этих мирных акций. Если эти пределы не нарушаются, то нет никаких оснований для задержаний, применения физической силы и других подобных действий», — считает Знак.

По его словам, если граждане пользуются своим правом на выражение мнения, то нужно это делать таким образом, чтобы от этого не пострадать, чтобы это не было использовано кем-то для провокации. "Поэтому та форма защиты своих прав, которую мы предложили сторонникам, — подача жалобы с требованием об отмене решения ЦИК о регистрации кандидатов, которые безосновательно были сняты с гонки", — сказал юрист.

Представитель штаба Мария Колесникова призвала всех граждан, «кому небезразлична судьба Беларуси, сохранять полное спокойствие» в этот «очень сложный и переломный момент», поскольку «власти ждут от нас дальнейших действий, будут устроены провокации».

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 14 июля отказала Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: белорусская оппозиция мирные акции протеста президентские выборы-2020 Персона: Максим Знак Мария Колесникова

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