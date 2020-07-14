Штаб Бабарико по-прежнему убежден, что в день выборов волю большинства не удастся сфальсифицировать

Команда бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты, уверена, что большинство граждан Беларуси не поддерживают действующую власть, заявила на пресс-конференции 14 июля в Минске представитель штаба экс-банкира Мария Колесникова.

На вопрос, зачем штаб Бабарико призывает граждан прийти на выборы 9 августа, если их уже сейчас едва ли можно назвать честными, она высказала мнение, что в основной день голосования «все белорусское общество сможет показать, что власть сейчас находится в меньшинстве».

«Если каждый из нас не останется дома, если мы все придем в этот день на выборы и отдадим свой голос любому из альтернативных, демократических кандидатов, власть не наберет электоральное большинство, и автоматически будет назначен второй тур выборов. Это одна из наших целей», — пояснила Колесникова.

На уточняющий вопрос, как общество узнает, что действующая власть не набрала большинство голосов, если их считает Центризбирком, которому часть общества не доверяет, представитель штаба сказала: «Дело в том, что практически ни у кого нет сомнений, что на всех предыдущих выборах действующая власть набирала электоральное большинство. Но если мы сейчас точно знаем, что нас много, то волю народа невозможно сфальсифицировать».

«Когда 3,5 миллиона людей отдают свои голоса за других кандидатов, это невозможно скрыть, фальсифицировать, переписать цифрами или забросать какими-то бюллетенями», — считает представитель штаба.

Журналисты поинтересовались, что помешает отбраковать голоса избирателей за оппонентов власти так же, как это было сделано с 200 тыс. подписей за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. На это юрист штаба Максим Знак ответил, что «отбраковка 200 тысяч подписей была произведена таким образом, который оставил вполне четкий и понятный документальный след».

«Если мы говорим, что на выборах произойдет что-то подобное, какие-то будут включены инструменты, механизмы, настолько же явные, то это уже будет много значить», — заявил юрист.

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 14 июля отказала Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Решение было принято на основании предоставленной Комитетом госконтроля информации, которая, по мнению ЦИК, свидетельствует о несовпадении сведений, указанных в декларации Бабарико, а также об использовании им иностранного финансирования.