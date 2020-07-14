ГАИ перекрыла проспект Независимости в Минске

Вечером 14 июля на центральные улицы Минска вновь массово вышли граждане, чтобы таким образом продемонстрировать свое отношение к итогам регистрации кандидатов в президенты.

Наиболее активен пешеходный поток по проспекту Независимости в его центральной части. Многие проезжавшие по проспекту автомобили сигналят, пешеходы овеет им аплодируют.

Вскоре сотрудниками ГАИ выезд на проспект Независимости был перекрыт — как минимум от площади Независимости до улицы Янки Купалы.

На улице Советской у комплекса правительственных зданий были замечены несколько автозаков.

В соцсетях и телеграм-каналах сообщается о подобных спонтанных акциях и в других городах Беларуси.