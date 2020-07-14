В Гомеле тоже задержали журналистов, работавших на уличной акции

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В Гомеле задержаны корреспондент местного ресурса «Сильные Новости» Надежда Пужинская и видеооператор Марина Дробышевская.

Журналисты освещали стихийную уличную акцию. Их задержали в прямом эфире. Вечером 14 июля белорусы массово выходят на улицы своих городов в знако протеста против итогов регистрации кандидатов в президенты.

Ранее сегодня в Минске на проспекте Независимости в районе площади Победы были задержаны корреспонденты «Еврорадио» Михаил Ильин и Артем Майоров. Задержание также произошло в прямом эфире.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: задержания журналистов акция протеста Персона: Надежда Пужинская Марина Дробышевская Город: Гомель

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