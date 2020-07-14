Около 20 человек задержали в Минске в районе цирка

/ Общество
Просмотров: 1532

Около двух десятков человек задержаны в Минске в районе цирка.

Как передает с места событий корреспондент БелаПАН, подъехал автозак, один большой автобус и несколько микроавтобусов. Из них выбежали сотрудники ОМОНа в форме и силовики в штатском, которые начали задерживать участников стихийной акции протеста.

Задержания продолжились в районе площади Победы.

14 июля ЦИК проводил регистрацию кандидатов в президенты Беларуси. Не зарегистрированы ключевые участники кампании — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. В знак протеста вечером люди вышли в центр Минска.

Стихийные акции протеста также проходят в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста белорусская оппозиция задержания активистов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Мирные белорусы вышли на улицы. Против них бросили ОМОН и тихарей

Мирные белорусы вышли на улицы. Против них бросили ОМОН и тихарей

Заводил винтить, остальных запугать. Как решили гасить «подписную революцию»

Заводил винтить, остальных запугать. Как решили гасить «подписную революцию»

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

«Не хотим балагана». Активисты продолжат атаковать «Белнефтехим»

«Не хотим балагана». Активисты продолжат атаковать «Белнефтехим»