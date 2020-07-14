Около 20 человек задержали в Минске в районе цирка

Около двух десятков человек задержаны в Минске в районе цирка.

Как передает с места событий корреспондент БелаПАН, подъехал автозак, один большой автобус и несколько микроавтобусов. Из них выбежали сотрудники ОМОНа в форме и силовики в штатском, которые начали задерживать участников стихийной акции протеста.

Задержания продолжились в районе площади Победы.

14 июля ЦИК проводил регистрацию кандидатов в президенты Беларуси. Не зарегистрированы ключевые участники кампании — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. В знак протеста вечером люди вышли в центр Минска.

Стихийные акции протеста также проходят в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве.