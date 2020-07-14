Фотофакт. Акция солидарности в Гродно

В Гродно несколько сотен человек вышли вечером 14 июля на Советскую площадь.

Люди мирно стоят или рассредоточено гуляют по площади. Периодически хлопают в ладоши, проезжающие автомобили им сигналят. Иногда гродненцы скандируют «Жыве Беларусь!». Часть солидарных людей встали в цепь вдоль Советской площади и аплодирует.