В Минске задержали журналистов «Свободы» Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика

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Задержание журналиста Алеся Пилецкого и оператора Андрея Рабчика произошло в районе площади Победы, возле магазина «Каравай», когда он вел онлайн-репортаж.

Из подъехавшего синего микроавтобуса выскочили два человека в штатском и схватили журналиста. Было слышно, как Пилецкий просит их представиться, затем трансляция оборвалась.

Ранее в центре Минска были задержаны корреспонденты «Еврорадио» Михаил Ильин и Артем Майоров, которые также вели онлайн-репортаж.

В Гомеле, по информации Белорусской ассоциации журналистов, задержаны корреспондент местного ресурса «Сильные Новости» Надежда Пужинская и видеооператор Марина Дробышевская.
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Тэги: Радио Свобода задержания журналистов Персона: Алесь Пилецкий Андрей Рабчик Город: Минск

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