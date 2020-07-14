Фотофакт. В Гомеле задерживают участников уличной акции

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Гомельчане вышли вечером 14 июля на акцию солидарности с арестованными во время избирательной кампании и против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Несколько человек были задержаны сотрудниками ОМОН. Перед этим милиция предупредила граждан, что акция несанкционированная и ее участники могут быть арестованы на 15 суток, сообщает БелаПАН.

Во время прямого эфира с места событий были задержаны журналисты сайта «Сильные новости» Надежда Пужинская, Марина Дробышевская и Юрий Глушаков.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: задержания акция протеста Персона: Надежда Пужинская Марина Дробышевская Юрий глушаков Город: Гомель

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