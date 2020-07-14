Правительства Беларуси и России подписали соглашения по нефти и БелАЭС

Правительства Беларуси и России 14 июля подписали соглашения, которые касаются условий поставок российской нефти, а также финансирования строительства Белорусской атомной электростанции, сообщил 14 июля журналистам премьер-министр Роман Головченко.

«Подписаны два протокола к соглашению по сооружению Белорусской атомной электростанции, а также соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности нефти, в Беларусь», — отметил Головченко.

По его словам, все подписанные документы соответствуют интересам Беларуси.

«Только по строительству атомной станции экономия исчисляется сотнями миллионов долларов. Это практическое решение, которое выгодно нашей стране. Принципиальная договоренность по этой теме была достигнута президентами Беларуси и России, и заняла достаточно продолжительное время практическая отработка всех вопросах», — пояснил Головченко.

Что касается подписанного документа по нефти, то это «техническое соглашение, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей Республикой Беларусь», заявил премьер-министр, отказавшись разглашать коммерческие детали межправительственной договоренности.