В ближайшие дни может быть возобновлено транспортное сообщение с Россией

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В ближайшие дни может быть возобновлено транспортное сообщение между Беларусью и Россией, которое было прервано российской стороной весной в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Роман Головченко после переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным 14 июля в Москве.

Фото: government.ru

«Мы поднимали этот вопрос, российская сторона мониторит ситуацию с учетом эпидемиологической ситуации», — сказал Головченко, выступление которого распространила пресс-служба правительства.

При этом он отметил, что российская сторона не назвала конкретные сроки возобновления транспортного сообщения между двумя странами и «просила подождать».

В связи с пандемией коронавируса 18 марта Россия закрыла свои границы сначала до 30 апреля, затем — до улучшения эпидемиологической ситуации. Белорусские власти границу не закрывали.
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Тэги: Беларусь-Россия белорусские туристы Персона: Роман Головченко Михаил Мишустин

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