В районе столичной площади Победы продолжаются задержания участников акции протеста

/ Общество
Просмотров: 3058

В районе площади Победы в Минске продолжаются задержания участников акции протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Возле дома-музея I съезда РСДРП собралось около 200 протестующих. Некоторых задержанных омоновцы несут на руках, им вслед кричат «Позор!». Периодически возникают потасовки.

По обеим сторонам проспекта Независимости стоят автозаки и автобусы силовиков. Часть из них в медицинских масках, часть — в балаклавах. На месте событий находится одетый в костюм командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Задержания начались и в районе улицы Немига, где также собрались протестующие.

На Октябрьской площади кругами ездили велосипедисты, но их разогнали автобусами и автозаками.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ОМОН белорусская оппозиия задержания активистов Персона: Дмитрий Балаба Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Под Брестом ОМОН устроил маски-шоу в лагере анархистов

Под Брестом ОМОН устроил маски-шоу в лагере анархистов

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Инцидент в Мозыре. Бойцы ОМОН получили ранения, задерживая подозреваемого

Инцидент в Мозыре. Бойцы ОМОН получили ранения, задерживая подозреваемого

В МВД отрицают, что спецназ тренируется на заключенных

В МВД отрицают, что спецназ тренируется на заключенных