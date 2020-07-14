В районе столичной площади Победы продолжаются задержания участников акции протеста

В районе площади Победы в Минске продолжаются задержания участников акции протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Возле дома-музея I съезда РСДРП собралось около 200 протестующих. Некоторых задержанных омоновцы несут на руках, им вслед кричат «Позор!». Периодически возникают потасовки.

По обеим сторонам проспекта Независимости стоят автозаки и автобусы силовиков. Часть из них в медицинских масках, часть — в балаклавах. На месте событий находится одетый в костюм командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Задержания начались и в районе улицы Немига, где также собрались протестующие.

На Октябрьской площади кругами ездили велосипедисты, но их разогнали автобусами и автозаками.