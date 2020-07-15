Светлана Тихановская — сотрудникам МВД: «Остановитесь, я вас прошу»

Светлана Тихановская выступила с первым видеообращением в статусе кандидат в президенты Беларуси. Ее обращение размещено в телеграм-канале «Страна для жизни».

«Дорогие мои белорусы. Сегодня я должна записать какое-то видеообращение по случаю моей регистрации. Но как я могу об этом думать, когда я вижу, что происходит на улицах Минска и других городов республики? Сотрудники милиции, ОМОН — что вы делаете? Вы просто избиваете своих сестер, матерей, братьев, детей. Люди вышли на мирный протест, чтобы высказать свое недовольство существующей системой. Они вышли за свое желание жить в свободной стране, иметь честные выборы. Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе? Остановитесь, пожалуйста. Мне больно смотреть на весь этот беспредел, который происходит сейчас. Остановитесь, я вас прошу», — призвала Тихановская.