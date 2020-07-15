В Гомеле отпустили двух журналисток, остальные задержанные остаются в милиции.

В стихийной уличной акции, которая прошла в центре Гомеля 14 июля, приняли участие около ста человек. Были задержаны трое журналистов портала «Сильные новости» (Марина Дробышевская, Надежда Пужинская и Юрий Глушаков), а также не менее семи человек в возрасте 18—21 год.

Около 23:50 Марину Дробышевскую и Надежду Пужинскую, которые были задержаны прямо в прямом эфире, отпустили из милиции без составления протоколов. Юрий Глушаков пока находится в милиции.

Возле Центрального РОВД собрались близкие задержанных, сообщает БелаПАН.