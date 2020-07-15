Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль

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Ресторатор Вадим Прокопьев требует от Александра Лукашенко публичных извинений, а в противном случае вызывает его на дуэль.

 

 

Как заявил Прокопьев в видеобращении, ему стало известно, что Лукашенко назвал его «пидорасом», отреагировав на обращение Прокопьева к владельцем ресторанов.

Прокопьев требует от Лукашенко публичных извинений или дуэль — три раунда в ринге. В качестве секундантов Прокопьев предлагает пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда.

На ответ Прокопьев дал Лукашенко 24 часа.

По словам ресторатора, свое видеобращение он отправил пресс-секретарю Лукашенко и во все крупные СМИ.

Как сообщалось ранее, Вадим Прокопьев продал все свои доли в белорусских ресторанах и переезжает в Сингапур, чтобы там реализовать новый проект.
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Тэги: дуэль ресторатор Персона: Александр Лукашенко Вадим Прокопьев Юрий Караев Юрий Подобед

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