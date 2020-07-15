Сильный ветер, дожди и гроза. Что ожидает белорусов в среду

/ Общество
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В среду, 15 июля, многие районы Беларуси останутся в области повышенного атмосферного давления (лишь по востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди дожидаются в восточной части республики (местами прогремят грозы).

Ветер северо-западный умеренный (по востоку порывистый, местами сильный порывистый). Погода в регионах:

  • Брест +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +15..+17°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +16..+18°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%).

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Тэги: погода

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