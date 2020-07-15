Коронопсихоз атакует белорусский футбол: перенесен еще один матч высшей лиги

Пока функционеры из АБФФ пытаются делать вид, что положение с COVID-19 в нашем футболе сносное, клубы продолжают обращаться с просьбами о переносах матчей.

Фото pixabay.com

Так, в частности, поединок «Славия» — «Динамо-Брест» в рамках 18-го тура на этой неделе не состоится.

Как сообщили в пресс-службе «бело-голубых», решение о переносе принял Департамент по проведению соревнований.

Отметим, что это вторая подряд игра действующего чемпиона, которая пройдет в один из резервных дней (на прошлой неделе не состоялся поединок брестчан со «Слуцком»).

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 13 июля, зарегистрировано 65 114 человек с положительным тестом на COVID-19 (скончалось 468).

Читайте также: