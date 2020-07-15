Названы новые данные по смертям от COVID-19

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 15 июля, число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось до 13 323 530 человек.

Фото pixabay.com

Пятерка стран-«лидеров» по числу заболевших остается пока неизменной:

  1. США — 3 431 574;
  2. Бразилия — 1 926 824;
  3. Индия — 936 181;
  4. Россия — 738 787;
  5. Перу — 333 867.

Смерть от COVID-19 уже унесла 578 628 жизней. Больше всего пострадали:

  1. США — 136 466;
  2. Бразилия — 74 133;
  3. Великобритания — 45 053;
  4. Мексика — 36 327;
  5. Италия — 34 984.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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