Названы новые данные по смертям от COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 15 июля, число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось до 13 323 530 человек.
Пятерка стран-«лидеров» по числу заболевших остается пока неизменной:
- США — 3 431 574;
- Бразилия — 1 926 824;
- Индия — 936 181;
- Россия — 738 787;
- Перу — 333 867.
Смерть от COVID-19 уже унесла 578 628 жизней. Больше всего пострадали:
- США — 136 466;
- Бразилия — 74 133;
- Великобритания — 45 053;
- Мексика — 36 327;
- Италия — 34 984.
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