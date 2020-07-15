Названы новые данные по смертям от COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 15 июля, число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось до 13 323 530 человек.

Фото pixabay.com

Пятерка стран-«лидеров» по числу заболевших остается пока неизменной:

США — 3 431 574; Бразилия — 1 926 824; Индия — 936 181; Россия — 738 787; Перу — 333 867.

Смерть от COVID-19 уже унесла 578 628 жизней. Больше всего пострадали:

США — 136 466; Бразилия — 74 133; Великобритания — 45 053; Мексика — 36 327; Италия — 34 984.

Читайте также: