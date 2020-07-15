Вероника Цепкало жестко ответила Ермошиной

Вероника Цепкало, супруга бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которого ЦИК не зарегистрировал в качестве кандидата в президенты, ответила на обвинения, прозвучавшие в Центризбиркоме.

Напомним, секретарь ЦИК Елена Дмухайло сообщила, что при проверке декларации о доходах Вероники было выявлено несущественное несоответствие. Вместе с тем, подчеркнула она, супруга претендента не указала в декларации акции «Приорбанка», что в соответствии с избирательным законодательством является основанием для принятия Центризбиркомом решения об отказе в регистрации.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что ЦИК не может разглашать информацию о количестве акций, но заявила, что это «немаленькое количество».

По словам Вероники Цепкало, Центризбирком «не только подделывает документы и бракует подписи граждан Беларуси, но и преподносит информацию в искаженном виде».

На своей странице в соцсети она рассказала о ситуации с акциями, которые приносят ей годовой доход в… 32,99 рубля (было начислено за 2019-й).

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