Вероника Цепкало жестко ответила Ермошиной
Вероника Цепкало, супруга бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которого ЦИК не зарегистрировал в качестве кандидата в президенты, ответила на обвинения, прозвучавшие в Центризбиркоме.
Напомним, секретарь ЦИК Елена Дмухайло сообщила, что при проверке декларации о доходах Вероники было выявлено несущественное несоответствие. Вместе с тем, подчеркнула она, супруга претендента не указала в декларации акции «Приорбанка», что в соответствии с избирательным законодательством является основанием для принятия Центризбиркомом решения об отказе в регистрации.
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что ЦИК не может разглашать информацию о количестве акций, но заявила, что это «немаленькое количество».
По словам Вероники Цепкало, Центризбирком «не только подделывает документы и бракует подписи граждан Беларуси, но и преподносит информацию в искаженном виде».
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