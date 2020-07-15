Первая вакцина от COVID-19, испытанная в США, вселяет оптимизм

Первая вакцина от COVID-19, прошедшая испытания в США, вселяет ученым оптимизм.

Как отмечается, она активизировала иммунную систему людей именно так, как надеялись специалисты.

Самый важный этап проверки вакцины начнется в конце июля. В клинических испытаниях, как ожидается, примут участие порядка 30 тысяч человек.

В первых испытаниях участвовали 45 добровольцев, которым сделали укол еще в марте. Оказалось, что вакцина действительно обеспечила желанное укрепление иммунной системы.

В крови этих первых добровольцев появились так называемые нейтрализующие антитела — молекулы, играющие ключевую роль в блокировании инфекции, причем их уровень был сравним с уровнем, обнаруженным у людей, переболевших COVID-19, пишет «ГА» .

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 15 июля, число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось до 13 323 530 человек. Смерть от COVID-19 уже унесла 578 628 жизней.