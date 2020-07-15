Доллар падает на открытии торгов в среду

Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с ослабления американской валюты.

Доллар теряет 0,0092 пункта и торгуется на уровне 2,4102 белорусского рубля.

Две другие иностранные валюты демонстрируют рост:

российский рубль — 3,4085 белорусского рубля за 100 российских (+0,0073 пункта);

евро — 2,7525 белорусского рубля (+0,0094 пункта).

Напомним, сегодня утром растут цены на нефть. Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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