Доллар падает на открытии торгов в среду
Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с ослабления американской валюты.
Доллар теряет 0,0092 пункта и торгуется на уровне 2,4102 белорусского рубля.
Две другие иностранные валюты демонстрируют рост:
- российский рубль — 3,4085 белорусского рубля за 100 российских (+0,0073 пункта);
- евро — 2,7525 белорусского рубля (+0,0094 пункта).
Напомним, сегодня утром растут цены на нефть. Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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