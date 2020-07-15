Доллар падает на открытии торгов в среду

/ Экономика
Просмотров: 398

Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с ослабления американской валюты.

Доллар теряет 0,0092 пункта и торгуется на уровне 2,4102 белорусского рубля.

Две другие иностранные валюты демонстрируют рост:

  • российский рубль — 3,4085 белорусского рубля за 100 российских (+0,0073 пункта);
  • евро — 2,7525 белорусского рубля (+0,0094 пункта).

Напомним, сегодня утром растут цены на нефть. Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера