ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси

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Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси.

О таком решении сообщила 15 июля пресс-служба ОБСЕ.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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