ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Беларуси
Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси.
О таком решении сообщила 15 июля пресс-служба ОБСЕ.
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