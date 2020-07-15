Кремль отреагировал на протесты и задержания в Беларуси
В Кремле отреагировали на последние события в Беларуси.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Беларуси, пишет
Представитель Кремля заявил, что власти России рассматривают происходящее, как «внутреннее дело Беларуси»: «Эти выборы относятся к сфере суверенитета Беларуси, и мы не будем туда вмешиваться».
Он подчеркнул, что в этом плане «в нашем подходе ничего не поменялось».
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