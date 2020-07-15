Кремль отреагировал на протесты и задержания в Беларуси

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В Кремле отреагировали на последние события в Беларуси.

Фото pixabay.com

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Беларуси, пишет РБК.

Представитель Кремля заявил, что власти России рассматривают происходящее, как «внутреннее дело Беларуси»: «Эти выборы относятся к сфере суверенитета Беларуси, и мы не будем туда вмешиваться».

Он подчеркнул, что в этом плане «в нашем подходе ничего не поменялось».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Песков

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