Кремль отреагировал на протесты и задержания в Беларуси

В Кремле отреагировали на последние события в Беларуси.

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Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Беларуси, пишет РБК .

Представитель Кремля заявил, что власти России рассматривают происходящее, как «внутреннее дело Беларуси»: «Эти выборы относятся к сфере суверенитета Беларуси, и мы не будем туда вмешиваться».

Он подчеркнул, что в этом плане «в нашем подходе ничего не поменялось».

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