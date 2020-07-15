Лукашенко вновь заговорил о строжайшей дисциплине

Говоря о планах на будущую пятилетку, Александр Лукашенко заявил, что без дисциплины ничего не получится.

Фото пресс-службы президента

«Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве — это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут», — приводит слова президента его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что реформа в Беларуси — это углубление и развитие того, что имеется и «без строжайшей технологической, исполнительской дисциплины все эти планы пойдут прахом».

В качестве ключевой задачи он назвал «развитие регионов»: «Это главное будет направление».

Он напомнил, что в свое время было принято решение о развитии Оршанского района: «Здесь решено было сделать образец, пример, по которому должны развиваться такие регионы. У нас, по-моему, 11 таких городов, как Орша, и каждый имеет свою программу развития».

Лукашенко предупредил, что «спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным».