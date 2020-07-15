Биржа: доллар существенно упал на торгах 15 июля

/ Экономика
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Американская валюта существенно сдала позиции на торгах БВФБ в среду, 15 июля.

Доллар потерял 0,0178 пункта и завершил сессию на отметке 2,4016 белорусского рубля.

Снизился и курс российского рубля. Минус составил 0,0093 пункта — 3,3919 белорусского рубля за 100 российских.

Евро же добавил 0,0014 пункта — 2,7445 белорусского рубля.

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Тэги: валюта

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