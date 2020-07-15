Лукашенко: выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа

По словам Александра Лукашенко, в Витебской области, как и в целом по стране, наблюдаются положительные подвижки в сельском хозяйстве.

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Как заявил он на встрече с активом региона, «с вертолета видно, что в этом году вся республика другая».

«Но меня радует Витебщина, — отметил президент. — Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой».

Он распорядился, чтобы люди активизировались и убрали хлеб: «Не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный».

Лукашенко сообщил, что глава региона заверил его, что на полях находится более 1,3 млн тонн хлеба: «Этот хлеб надо взять и создать хотя бы 100 тыс. т резерва в Витебской области».

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