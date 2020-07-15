Десятки белорусов пришли к Центризбиркому подать жалобы на нерегистрацию Бабарико и Цепкало

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В настоящее время десятки белорусов находятся на площади Независимости у Центризбиркома.

Сюда они пришли подать жалобы на действия Центральной комиссии, которая не зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

На 13.00 в очереди стояло более 50 человек. Сотрудники правоохранительных органов и охрана Дома правительства гражданам не препятствуют. Людей по одному пропускают в ЦИК через проходную, где установлен интроскоп для досмотра личных вещей.

Накануне Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты Беларуси пять человек: сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, бывшего депутата Палаты представителей Анну Канопацкую, действующего главу государства Александра Лукашенко, жену блогера, политзаключенного Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня.

Бывшему председателю правления «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико, который сейчас находится под стражей по обвинению в экономических преступлениях, а также экс-дипломату и чиновнику, бывшему директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации отказано. Между тем именно они считались главными соперниками Александра Лукашенко. Бабарико к тому же собрал рекордное среди альтернативных кандидатов количество подписей за свое выдвижение.

На пресс-конференции по итогам регистрации кандидатов представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила, что команда экс-банкира подготовила и разместила на своем сайте текст жалобы на нарушение избирательного законодательства в связи с отказом в регистрации. Штаб предложил гражданам оспорить решение ЦИК. 

В жалобе содержатся требования отменить решение комиссии от 14 июля о нерегистрации кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало, а также изменить меру пресечения Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, Сергею Тихановскому и другим политзаключенным, которые содержатся под стражей. Помимо этого, в жалобе есть требование установить на избирательных участках камеры и разрешить фотографировать журнал учета избирателей.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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