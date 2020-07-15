Правозащитники: власть ответила на активность людей не диалогом, а репрессиями

Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях беспрецедентных репрессий со стороны властей, заявил координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович 15 июля в ходе онлайн-конференции.

«Данная кампания сопровождается беспрецедентным уровнем насилия, который ранее мы никогда не видели в ходе избирательных кампаний», — отметил он.

Лабкович пояснил, что в предыдущие избирательные кампании «власти пытались уменьшить накал давления на общество и создать вид, что кампания проходит либерально, с меньшим использованием репрессий в отношении участников, был больший коридор свободы и возможностей».

«А сейчас мы видим, что с самого начала репрессии стали формой ответа властей на гражданскую активность, — подчеркнул правозащитник. — Власти, к сожалению, решили выбрать форму не диалога и создания равных условий для всех, а ответить на активность людей репрессиями. И ранее такого мы не наблюдали на таком этапе избирательной кампании. Репрессии применяются с первого дня кампании, а не как финальный ответ на возмущение общества на факты фальсификации выборов».

Лабкович также отметил, что в Беларуси традиционно «избирательные кампании связаны с появлением новых политических заключенных».

«Так было всегда, — подчеркнул он. — Кроме 2015 года, все кампании сопровождались репрессиями со стороны властей в отношении активных участников кампании, в том числе кандидатов. Но никогда этого не было на первых этапах избирательной кампании. Сейчас, к сожалению, это происходит. Фактически с момента принятия Палатой представителей решения о назначении выборов все этапы кампании сопровождались административными задержаниями. Напомню, что первые задержания прошли в Минске и по Беларуси 8 мая».

Лабкович напомнил, что на данный момент белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными 25 человек.

«Задержание более двадцати из них связано непосредственно с их участием в избирательной кампании. Это, к сожалению, и претенденты в кандидаты, и руководители и члены инициативных групп, и блогеры. С самого начала избирательная кампания сопровождалась активными комментариями одного из основных претендентов в кандидаты — Александра Лукашенко, который непосредственно публично давал указания относительно силовых реакций в отношении тех или иных претендентов. Он и не скрывал, что лично отдал приказ о задержании Сергея Тихановского и Виктора Бабарико», — констатировал правозащитник.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».