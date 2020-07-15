На 115 участников акции протеста 14 июля составили протоколы

В акциях протеста 14 июля в Минске участвовало около двух тысяч человек, сообщил начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома Иван Кубраков на брифинге 15 июля.

«Начали собираться организованные группы, которые выстраивались в цепочки. Своими действиями препятствовали движению пешеходов, а также пытались под видом пешеходов, переходя пешеходные переходы, в основном нерегулируемые, препятствовать движению транспорта, — заявил Кубраков на брифинге. — Сотрудниками органов внутренних дел проводилась разъяснительная работа о нарушении действующего законодательства, а именно закона о массовых мероприятиях. Многие граждане приняли это во внимание и начали расходиться по домам».

Но отдельные группы, по словам начальника ГУВД, начали снова выстраиваться в цепочки, собираться в организованные группы, становились около проезжей части, выкрикивали различные лозунги, тем самым провоцируя водителей, которые начинали сигналить.

«Пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции, потому было принято решение о пресечении данных правонарушений, а также задержании активных участников, — сказал Кубраков. — Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, большинство из них были доставлены в территориальные подразделения органов внутренних дел. В отношении 115 граждан (по данным правозащитников, в Минске задержано более 200 человек. — ред.), которые активно участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, в настоящее время составлены административные протоколы за нарушение закона о массовых мероприятиях, а также неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

Кубраков также сообщил, что в рамках уголовного дела, который возбудил Следственный комитет по факту событий в Минске, «уже установлены лица, с ними работают следователи».

«При пресечении незаконных действий сотрудники милиции также получили телесные повреждения. Шесть сотрудников в настоящее время обратились в медицинское учреждение, где им оказывается помощь, четыре из них госпитализированы», — сообщил начальник ГУВД. Госпитализированы «те, у которых были травмы на лице, на голове и так далее, ссадины».

Вечером 14 июля в Минске и других городах прошли стихийные акции протеста против нерегистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты. По информации МВД, за нарушение общественного порядка было задержано более 250 человек. Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании силовиками 14 работников СМИ, освещавших выступления граждан.