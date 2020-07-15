«Отстаивает интересы народа». Официальные профсоюзы поддержали Лукашенко

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Федерация профсоюзов Беларуси в среду, на республиканском профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 профсоюзных активистов, приняла заявление в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, говорится в сообщении ФПБ.

Фото: president.gov.by

«Сегодня здесь собрались представители со всей страны — со всех регионов, городов, представители предприятий и организаций всех отраслей экономики. И мы, организация трудящихся, приняли решение о поддержке на предстоящих выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение», — заявил глава ФПБ Михаил Орда.

Он призвал всех граждан Беларуси «сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа». По мнению Орды, это выбор «в пользу сохранения стабильности и независимости нашей Родины».

«Наш президент — это человек, который всегда был вместе с народом и всегда брал на себя ответственность за все, происходящее в стране. В основе всех его действий лежат понятные каждому белорусу принципы: справедливость, честность, принципиальность и открытость. И именно благодаря этому мы все с вами живем, работаем, растим детей в мирной, спокойной и независимой стране», — уверен Орда.
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Тэги: ФПБ Персона: Михаил Орда Александр Лукашенко

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