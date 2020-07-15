Глава Витебской области Николай Шерстнев переболел COVID-19

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев переболел COVID-19. Об этом рассказал президент Беларуси, выступая 15 июля перед активом Витебской области.

Александр Лукашенко пересказал свой диалог с Шерстневым о том, как тому удалось излечиться.

«Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался этими физическим нагрузками. И очень быстро восстановился. Это то, о чем я сказал в самом начале, когда я пошутил: трактор всех вылечит», — цитирует Лукашенко «Пул Первого».

«Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать, тем более год хороший. А во-вторых, надо было на воздухе работать. Ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах», — отметил официальный лидер.