Цепкало намерен предложить Тихановской «несколько очень интересных стратегий» по дальнейшему участию в выборах

Валерий Цепкало намерен в ближайшее время встретиться с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить дальнейшее участие в президентских выборах. Об этом он сообщил 15 июля во время пресс-конференции.

«Мы будем в самое ближайшее время разговаривать со Светланой Тихановской, — сказал Цепкало. — У нас есть несколько очень интересных стратегий в отношении того, как двигаться даже в сложившейся ситуации в этой политической кампании. Думаю, что Светлана Тихановская сыграет свою роль».

По мнению Цепкало, Тихановскую зарегистрировали кандидатом потому, что Александр Лукашенко считает ее слабым соперником. «Но сила женщины — в ее слабости. Именно потому, что она — мать, потому что она — женщина, я буду считать своим долгом всячески ее поддерживать», — заявил Цепкало.

Он также сообщил, что намерен провести консультации и с другими альтернативными кандидатами в президенты.

«Думаю, что все кандидаты, на сегодняшний момент которые зарегистрированы, должны вести политическую кампанию, потому как это возможность легально людям собираться, выступать, высказывать свое мнение, если даже такая возможность выделена в этот раз в самых плохих и неудобных местах, — отметил Цепкало. — Но мы знаем, что если действительно люди будут хотеть перемен, они должны будут приходить на эти массовые мероприятия, официально разрешенные. Если будет собираться достаточное количество людей, то я думаю, что это будет серьезный достаточно сигнал власти, серьезный будет сигнал обществу Беларуси, что наша страна созрела к переменам и готова к переменам».

«Мы будем вести консультации со всеми политическими силами, которые хотят в Беларуси перемен, — добавил Цепкало. — Мы будем делать совместную стратегию этих перемен: как их добиться и какими законными способами. Хотя, как мы видим, этих законных способов становится все меньше и меньше, потому как я абсолютно уверен в том, что снятие меня и Виктора Бабарико, как и Сергея Тихановского еще до начала кампании, является незаконной формой устранения кандидатов в президенты, незаконным способом удержать власть».

ЦИК не зарегистрировал 14 июля кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В тот же день в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома. По данным правозащитников, в разных городах страны было задержано не менее 248 человек, отпущено на свободу 19. В Минске задержано как минимум 203 человека.