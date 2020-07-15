Задержанным вечером 14 июля в центре Гомеля дают по 5-10 суток ареста

В Гомеле 15 июля суд Центрального района рассмотрел административные дела задержанных накануне в центре города, где проходила акция солидарности. Всего были задержаны и помещены в изолятор до суда не менее десяти человек. Также ОМОН задерживал журналистов портала «Сильные новости».

Суды прошли в «тайном режиме». Родственники задержанных весь день провели в суде, но не смогли попасть на заседание. Потом оказалось, что их близкие уже наказаны арестами.

Так, десять суток ареста получил Даниил Максименко. Он учится в Гомельском госуниверситете. Его мать Ирина возмущена таким решением суда и тем, что заседание прошло тайно.

«Мой сын просто гулял в центре города с другом! Получается, нам уже нельзя выходить гулять в центр города?» — прокомментировала она решение суда.

справа — Ирина, мама студента Даниила Максименко

Пять суток ареста получил еще один студент ГГУ Алексей Метлицкий. Такое решение принял судья Сергей Саловский. В суде Метлицкий пояснил, что не участвовал в акции, просто шел по улице Советской. Против него свидетельствовали милиционеры Александр Гордеев и Илья Крук, которые утверждали, что студент был среди участников акции, которые «негативно высказывались о событиях в стране, хлопали в ладоши, чтобы привлечь внимание автомобилистов, которые им сигналили».

Десять суток ареста получил гомельчанин Валерий Слепухин. «Это беспредел», — прокомментировал его отец Василий.