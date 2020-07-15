МИД: Решение БДИПЧ ОБСЕ стало для нас разочаровывающей неожиданностью

МИД Беларуси разочарован решение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не осуществлять наблюдение за президентскими выборами, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

БДИПЧ ОБСЕ объявило, что не будет наблюдать за выборами из-за отсутствия своевременного приглашения от Беларуси.

«Честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено, — сказал Глаз. — Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами. Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ».

Глаз подчеркнул, что Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения. «И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до [директора БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун] Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить», — сказал Глаз.

По его словам, ожидается, что в ближайшие дни Национальным собранием Республики Беларусь будут направлены приглашения в адрес парламентских структур, таких как Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ (ранее в ПА ОБСЕ уже заявили, что не будут проводить наблюдение из-за пандемии коронавируса — ред.) и Парламентская ассамблея Совета Европы.

«Конечно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами, — отметил Глаз. — Такая ситуация сложилась впервые. Мы внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы. В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов».

«Поэтому разумеется, и у нас международным наблюдателям, как и другим участникам избирательного процесса, необходимо будет придерживаться определенных мер эпидемиологической предосторожности, которые были нами разработаны совместно с Министерством здравоохранения и ЦИК, соответствующих рекомендациям ВОЗ», — добавил Глаз.

Он также подчеркнул, что Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все необходимые условия для эффективной работы иностранных наблюдателей на предстоящих выборах.