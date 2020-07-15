В Минске задерживают людей, которые хотели подать в ЦИК жалобы на нерегистрацию Бабарико и Цепкало

В Минске начали задерживать людей, которые хотели подать в Центризбирком жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Очередь желающих подать жалобы начала выстраиваться 15 июля с утра. К вечеру она растянулась на несколько километров. Примерно в 18:00, за час до окончания работы ЦИК, сотрудники милиции через громкоговоритель начали предупреждать о том, что в 19 часов ЦИК закрывается, и просили граждан расходиться, но люди продолжали стоять.

Около 19:00 служащие внутренних войск перекрыли улицу Мясникова. Начались задержания: по словам очевидцев, задерживали тех, кто шел от площади Независимости, где находится ЦИК.

14 июля на пресс-конференции по итогам регистрации кандидатов представители штаба Бабарико сообщили, что они подготовили и разместили на своем сайте текст жалобы на нарушение избирательного законодательства в связи с отказом в регистрации. Штаб предложил гражданам оспорить решение ЦИК.

В жалобе содержатся требования отменить решение комиссии от 14 июля о нерегистрации кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало, а также изменить меру пресечения Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, Сергею Тихановскому и другим политзаключенным, которые содержатся под стражей. Помимо этого, в жалобе есть требование установить на избирательных участках камеры и разрешить фотографировать журнал учета избирателей.