ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Дмитриева, Лукашенко и Тихановской

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Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов зарегистрировала доверенных лиц трех кандидатов в президенты — Андрея Дмитриева, Александра Лукашенко и Светланы Тихановской.

Каждый кандидат имеет право зарегистрировать до 30 доверенных лиц, которые в соответствии с Избирательным кодексом «помогают кандидату в проведении избирательной кампании, ведут агитацию за его избрание, представляют интересы кандидата во взаимоотношениях с государственными органами, общественными объединениями, избирателями, а также в комиссиях».

Среди доверенных лиц сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — еще один сопредседатель «ГП», кандидат в президенты на выборах-2015 Татьяна Короткевич, член республиканского совета «ГП» Сергей Возняк, фитнес-тренер Наталья Новожилова, политолог Игорь Драко.

В число доверенных лиц занимающего пост президента Александра Лукашенко включены спикеры нижней и верхней палат Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, председатель Либерально-демократической партии, депутат ПП НС Олег Гайдукевич (ранее снялся с выборов), бывший гандболист Андрей Барбашинский, ведущий БТ, председатель провластного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

В списке доверенных лиц учительницы по образованию Светланы Тихановской — находящиеся под арестом ее муж, популярный видеоблогер Сергей Тихановский и председатель незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич, а также и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, кинорежиссер Юрий Хащеватский, мать сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца Татьяна Северинец и др.

Пока нет информации о доверенных лицах Анны Канопацкой и Сергея Черечня. Последний сдал на них документы в ЦИК сегодня.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 доверенные лица Персона: Андрей Дмитриев Светлана Тихановская Александр Лукашенко Татьяна Короткевич Игорь Драко Сергей Возняк Наталья Новожилова

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