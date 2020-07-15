Минздрав отменил двухнедельный карантин для въезжающих из России

Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена Российская Федерация.

Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

Напомним, что в отношении лиц, прибывших в Беларусь из стран, исключенных из данного перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуетсяю