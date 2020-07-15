Минздрав отменил двухнедельный карантин для въезжающих из России

/ Общество
Просмотров: 129

Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. 

Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена Российская Федерация.

Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. 

Напомним, что в отношении лиц, прибывших в Беларусь из стран, исключенных из данного перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуетсяю
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

«Углубление интеграции» не снято с повестки дня и остается главной угрозой

«Углубление интеграции» не снято с повестки дня и остается главной угрозой